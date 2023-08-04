Aydın'da çalıştığı şantiyede ölü bulunan gencin ölüm nedeni ortaya çıktı

Aydın'da yaşanılan olay, aydınlandı..
Dün saat 20.30 sıralarında Nazilli ilçesinde, Aydın-Denizli Otoyolu inşaat alanında meydana gelen olayda, Erzurum'dan otoyol yapımında çalışmak için geldiği öğrenilen Kürşat Güler'i, mesai arkadaşları, yerde kanlar içinde hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlıkçıların kontrolünde Güler'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Güler'in cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kullandığı kepçeden düştüğü ortaya çıktı
Jandarmanın incelemesinde, Güler'in kullandığı kepçeden düşüp, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Güler'in cansız bedeni, Nazilli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Cenazesi memleketine gönderildi
Güler'in bu sabah yakınlarına teslim edilen cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahallesi'ne götürüldü.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.