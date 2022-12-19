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- Aydın'da can pazarı: İki araç kafa kafaya çarpıştı
Aydın'da can pazarı: İki araç kafa kafaya çarpıştı
Germencik ilçesinde ilerleyen ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
- 19.12.2022 - 17:51
- Güncelleme : 19.12.2022 - 17:53
Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı.
Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde ilerleyen 09 ABE 007 plakalı ticari araç ile plakası öğrenilemeyen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
9 kişi yaralandı
Araçların hurdaya döndüğü kazada yaralanan biri ağır 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.