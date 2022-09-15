Aydın’da, can salı içindeki 49 kaçak göçmen kurtarıldı

Yunanistan tarafından Türk sularına itildiği belirlenen 49 kaçak göçmen, Dilek Boğazı açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamın çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Kuşadası ilçesinde devam eden çalışmalar kapsamında, 14 Eylül’de Dilek Boğazı açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşıldı.

Yunanistan’ın ittiği kaçak göçmenler kurtarıldı

DHA’nın haberine göre; Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 49 kaçak göçmeni kurtardı.

Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.