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- Aydın’da can salındaki 83 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın’da can salındaki 83 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 83 düzensiz göçmen Kuşadası açıklarında kurtarıldı.
- İHA
- 04.09.2021 - 10:29
- Güncelleme : 04.09.2021 - 10:57
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.
GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.