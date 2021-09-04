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    Aydın’da can salındaki 83 kaçak göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 83 düzensiz göçmen Kuşadası açıklarında kurtarıldı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 10:57
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    Aydın’da can salındaki 83 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    GÖÇ İDARESİNE GÖNDERİLDİ

    Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın’da can salındaki 83 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Aydın’da can salındaki 83 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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