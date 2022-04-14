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    Aydın'da çiftçilerin kanal şikayeti: Leş gibi kokuyor, ağaçlar kuruyor

    Sağ Sahil Sulama Kanalı’nın bir süredir siyah aktığını belirten vatandaşlar, çevreye kötü yayıldığını ve hem tarladaki sebzelerin hem bölgedeki ağaçların kuruduğunu söyledi.
    • 14.04.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:14
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    Aydın'da çiftçilerin kanal şikayeti: Leş gibi kokuyor, ağaçlar kuruyor

    Aydın’ın Köşk ilçesinde, tarım arazilerine su taşıyan Sağ Sahil Sulama Kanalı’nın bir süredir siyah renkte aktığı fark edildi.

    Bölge sakinleri, kanaldan çevreye yayılan kötü koku yayıldığını ifade etti. İHA’nın haberine göre; sudaki kirliliğin her sene tekrarlandığını belirten bölge halkı, bu kanaldan sulanan arazilerdeki ağaçların verimlerinin düştüğünü söyledi.

    Vatandaşlar, konunun çözümü için yetkilileri göreve çağırdı.

    “Deri fabrikalarının kimyasal atıklarının karıştığı sular da buraya geliyor ve leş gibi kokuyor”

    Bölgede çiftçilik yapan İbrahim Kara, kanalda bu tür durumların her sene tekrarlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Sultanhisar'ın, Salavatlı'nın zeytin yağı fabrikalarındaki atık suları bu kanala akıyor. Ne kadar şikayet olsa da ceza yazılıp yazılmadığı belli değil. Bu olay gene devam ediyor ve her sene yaşanıyor. Şu anda bu akan su çay suyu ama su barajdan gelmeye başladığında Uşak deri fabrikalarının kimyasal atıklarının karıştığı sular da buraya geliyor ve leş gibi kokuyor.

    Aydın da çiftçilerin kanal şikayeti: Leş gibi kokuyor, ağaçlar kuruyor #1

    “Tarla ve bahçelerdeki sebzeler ile ağaçlar kuruyor”

    O sularla sulanan tarla ve bahçelerdeki sebzeler ile ağaçlar kuruyor. Aşağıdaki kanalda da aynı sorun var. Çiftçiler bu durum için daha önce ayaklandı. O zaman bir ekip gelip burada incelemelerde bulundu. Gittiklerinde durum yine aynı oldu.”

    Aydın da çiftçilerin kanal şikayeti: Leş gibi kokuyor, ağaçlar kuruyor #2


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