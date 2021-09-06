Aydın’da cinayet anı: Bebeği arabaya bıraktı, bıçakla öldürdü

Bir grup arasında restoranda başlayıp, sokağa taşan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anı anbean kameraya yansıdı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen grup, aileleri ile birlikte akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan restorana gelip, aynı masada yemek yemeye başladı.

İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.

BIÇAKLANAN GENÇ, HASTANEDE ÖLDÜ

Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Kavgada D.A. tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile H.Ç., hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralı H.Ç.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydın’daki cinayet anı kameralara yansıdı VİDEO

CİNAYET ANI

Öte yandan cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde D.A.’nın önce kucağındaki bebeği arabaya bıraktığı, sonrasında arabadan aldığı bıçakla, kendisine uçan tekme ile saldıran Rasim Yıldız’ı ve H.Ç.’yi bıçakladığı görüldü.