Aydın'da cip ve otomobil çarpıştı: Sürücüleri birbirine girdi Çarpışan cip yan dönerken otomobil hurda oldu. Kazadan kurtulan sürücüler bir anda kavgaya tutuştu.

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Kavşak üzerinde otomobil ile cip birbirine girdi.

Cip devrilirken, otomobil de hurdaya döndü. Çevredekilerin kazayı görüp ihbar etmesi üzerine bölgeye trafik polisleri sevk edildi.

Kazadan sonra birbirlerine saldırdılar

Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, bir anda sinirlerin gerildiği olay yerinde iki grup birbirine saldırmaya başladı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada olay yerinde çalışma yapan trafik polisleri ve haber için bölgede olan gazeteciler, öfkeli tarafları yatıştırmakta güçlük çekti.

Kaza ve sonrasında yaşanan kavga ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.