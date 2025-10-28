Aydın'da çocuklar nedeniyle aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

- Aydın'da çocuklar yüzünden çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
- Olayda C.Ö. silahla, E.Ö. ise bıçakla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma tarafından çalışmalar başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'nde C.Ö., E.Ö., H.B., C.B. ve F.B. arasında çocuklar yüzünden yaşanan tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında C.Ö. silahla, E.Ö. bıçakla yaralandı.
H.B., C.B. ve F.B. ise olay yerinden kaçtı.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAÇAN ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların yakınları hastanenin acil servisi önüne akın ederken jandarma ekipleri olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.