Aydın'da, çocukları istismar eden şahsa rekor ceza

Sosyal medyadan farklı illerde yaşayan kız çocuklarının müstehcen fotoğraf ve videolarını çektiği iddiasıyla yargılanan Serkan Aydın, 11 yıl süren dava sonunda 110 yıl hapis cezası aldı.

Aydın’da, Zafer Mahallesi Doğu Gazi Bulvarı'ndaki bir evde oturan Serkan Aydın (37), sosyal medya üzerinden farklı illerde yaşayan küçük yaştaki kız çocuklarını taciz edip, müstehcen fotoğraf ve videolarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

Olay, 16 Şubat 2011'de bir ailenin şikayetiyle ortaya çıktı.

Olayın ardından gözaltına alınan Aydın, ifadesinde kimseyi tehdit etmediğini, fotoğraf ve görüntüleri çocukların kendi rızasıyla gönderdiğini söyledi. Serkan Aydın, serbest bırakıldı.

29 KIZ ÇOCUĞUNUN DAHA MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturmayı sürdüren savcılık, Aydın'ın bilgisayarında müstehcen fotoğrafları bulunan 29 kız çocuğunu daha tespit etti.

11 YIL SONRA DAVA SONUÇLANDI

Serkan Aydın hakkında Aydın 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 11 yıl sonunda dava sonuçlandı.

HAPİS VE PARA CEZASI ALDI

Mahkeme, tutuksuz yargılanan Serkan Aydın'a cinsel taciz, şantaj, hakaret ve müstehcen görüntüleri bilgisayarına depolamak suçlarından her mağdur için 6 ay ile 8 yıl arasında değişen oranlarda toplam 110 yıl hapis, yine her mağdur için 4 bin lira ile 140 bin lira arasında değişen toplam 668 bin lira para cezası verdi.

Mahkeme ayrıca Serkan Aydın için yakalama kararı çıkardı.