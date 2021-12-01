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    Aydın'da demir korkuluklara saplanan adam kurtarılamadı

    Efeler ilçesinde binanın çatı katından dengesini kaybederek düşen şahıs, demir korkuluklara saplandı. Hastaneye kaldırılan genç adam, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
    • İHA
    • 01.12.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:50
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    Aydın'da demir korkuluklara saplanan adam kurtarılamadı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Hakan Akhan, oturduğu 6 katlı binanın çatısına çıktı.

    Burada dengsini kaybederek savrulan şahıs çatıdan düşerek, binanın girişinde bulunan demir korkuluklara saplandı.

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, acılar içerisinde kıvranan adamı demir korkuluklardan kurtardı.

    Aydın'da demir korkuluklara saplanan adam kurtarılamadı VİDEO

    HAYATINI KAYBETTİ

    Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    Aydın da demir korkuluklara saplanan adam kurtarılamadı #1

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Acı haberi alan Akhan’ın ailesi yasa boğulurken, şahsın ölümü nedeninin belirlenmesi adına soruşturma başladı.

    Ekipler tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

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