Aydın'da demir parçasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kuyucak ilçesinde yol inşaatı şantiyesinde çalışan vinç operatörünün üzerine demir parçası düştü. İşçi olay anında hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bölgedeki yol inşaatı için kurulan şantiyede çalışan vinç operatörü Mustafa İvdil kaza geçirdi.

İvdil'in üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle demir parçası düştü.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY ANINDA CAN VERDİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İvdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Acı haberi alan iş arkadaşları yasa boğulurken, İvdil'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.