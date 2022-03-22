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    Aydın'da demir parçasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

    Kuyucak ilçesinde yol inşaatı şantiyesinde çalışan vinç operatörünün üzerine demir parçası düştü. İşçi olay anında hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 15:37
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    Aydın'da demir parçasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi

    Aydın'ın Kuyucak ilçesi Karapınar Mahallesi'nde bölgedeki yol inşaatı için kurulan şantiyede çalışan vinç operatörü Mustafa İvdil kaza geçirdi.

    İvdil'in üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle demir parçası düştü.

    Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    OLAY ANINDA CAN VERDİ

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde İvdil'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Acı haberi alan iş arkadaşları yasa boğulurken, İvdil'in cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Aydın da demir parçasının altında kalan işçi yaşamını yitirdi #1


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