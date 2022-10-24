Aydın'da, deniz dibinde bulunan cesedin katil zanlısına 25 yıl hapis

Denizin dibinde kemikleri bulunan Ahmet Sakak’ın cinayetine ilişkin tek şüpheli olan Süleyman Uçar, 25 yıl hapis cezası aldı.

Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nden 2017 yılında ticari balık teknesi işleten Ahmet Sakak, çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Süleyman Uçar (32) ile denize açıldı.

Birkaç saat sonra Uçar, Akbük iskelesine yalnız dönerken Sakak'tan bir daha haber alınamadı.

Ahmet Sakak'ın ailesi ve o dönem nişanlısı Özlem Karademir ise Sakak'ın bulunması ve olayın araştırılması için TV programlarına çıkarak yardım istedi.

Olayla ilgili olarak o dönem gözaltına alınan Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kafatası ve kemikler, denizin dibinden çıktı

4 yılın sonunda 2021 yılında, Akbük açıklarında deniz patlıcanı avcıları tarafından Sakak’ın kafatası ve kemikleri bulundu.

Sahil Güvenlik ve emniyet güçlerine haber verildi.

Tekne aküsüne bağlanmış insan kemikleri bulundu

Olayın Sahil Güvenlik'e bildirmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede 11 balık adamla arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda dalgıçlar farklı bir bölgede denizin dibinde bu kez telle tekne aküsüne bağlanmış durumda insan kemikleri ve ayakkabı bulundu.

Ceset, Sakak’a ait çıktı

Deniz dibinden yüzeye çıkmaması için ağırlık olsun diye aküye bağlanmış durumda bulunan insan kemikleri ve ayakkabı kıyıya çıkarılarak incelemeye alındı.

Sakak’ın babasından alınan DNA testi sonrasında, iskeletin Ahmet Sakak'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye'ye giriş yaparken tutuklandı

Olayla ilgili gözaltı kararı çıkartılan Süleyman Uçar ise yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı an yakalanarak gözaltına alındı.

Uçar, poliste ve savcılıkta susma hakkını kullanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık müebbet istedi, mahkeme 25 yıl dedi

13 Ekim 2022 tarihinde Söke Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayetin son duruşmasında Savcı, sanık Uçar için tasarlayarak ve kasten adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası istedi.

Mahkeme heyeti ise ‘Kasten Adam Öldürme’ suçundan Uçar’a 25 yıl hapis cezası verdi. Karar, Uçar’ın avukatı tarafından istinaf mahkemesine taşındı.

“Ağırlaştırılmış müebbet cezası alması lazımdı”

Kararla ilgili olarak değerlendirme yapan Ahmet Sakak’ın ağabeyi Garip Sakak, “Bu ceza bizi tatmin etmedi. Bu kişi, arkadaşını bilerek tasarlayarak öldürdü. Öldürdüğünü dahi halen itiraf etmedi. Hala suçunu kabul etmiyor. Tasarlayarak benim kardeşimi katletti, cezayı az buldum. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alması lazımdı, dava sonucu istinafa gitmiş, biz daha bu işi peşindeyiz. Karara biz de gerekirse itiraz edeceğiz. En ağır cezayı almasını istiyorum.” dedi.