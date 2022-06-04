Aydın'da devrilen ağaç kafeyi harabeye çevirdi

Fırtının etkisiyle devrilen asırlık çam ağacının kafeyi harabeye döndürdüğü o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Aydın'ın Nazilli ilçesi Sümerpark’ta kafede bulunan ve fırtınanın şiddetiyle devrilen asırlık çam ağacından bir tanesi büyük bir gürültüyle bölgede bulunan kafenin üzerine yıkıldı.

O sırada içeride çalışan personel ve müşteriler ağacın devrilme sesleri üzerine alandan uzaklaştı.

Can kaybu ve yaralanan olmadı

İHA'nın haberine göre; olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Ağaç kafeyi harabeye çevirdi

Asırlık ağacın devrilerek harabeye çevirdiği kafede ikinci şok kasanın kontrol edilmesi ile yaşandı. Olayı duyup gelen işletme sahibi bir yandan kafedeki duruma üzülürken, ikinci şoku kasayı kontrol etmesi ile yaşadı.

Durumu fırsat bilip, paraları çaldılar

İşletme ortağı, yapılan kontrolde kasadaki yaklaşık 5 bin TL’nin ve bahşiş kutusundaki paraların yerinde olmadığını gördü.

Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarından hırsız veya hırsızları tespit etme çalışmasını sürdürüyor.

İşletme çalışanlarından İsa Karakuzu ağacın devrilme anında büyük bir korku yaşadıklarını belirtirken, ağacın devrilmesinden saniyeler önce, içerideki müşterileri uyarıp bölgeden uzaklaştırdıklarını ifade etti.

İşletme ortaklarından İbrahim Kırdemir ise yaptığı açıklamada, kasayı açtıkları anda durumu anlatırken, böyle bir durumda yapılan hırsızlığın hiçbir vicdana sığmayacağını açıkladı.