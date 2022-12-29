Aydın'da dolandırıcıların hedefi oldu polise bile güvenmedi

Aydın'da dolandırıcıların hedefi oldu polise bile güvenmedi

Telefon dolandırıcıların hedefi olan yaşlı kadın, şikayet üzerine gelen gerçek polis ekiplerine güvenmeyerek çocuklarının gelmesini bekledi.

Vatandaşları türlü oyunlarla ağlarına düşüren dolandırıcılar özellikle kamu çalışanı yalanlarıyla vatandaşa yaka silktirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşlı bir kadını telefonla arayan dolandırıcılar kadının bazı kişisel bilgilerini söyleyerek güven kazanmaya çalıştı.

Bir süre sonra dolandırıcılar yaşlı kadına eve geleceklerini ve evden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Şüpheli kadın çocuklarını çağırdı

Durumdan şüphelenen yaşlı kadın dolandırıcıların yüzüne telefonu kapatıp, durumu çocuklarına haber verdi.

Anneleri ile telefonda görüşen yaşlı kadının çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sivil polis ekipleri sevk edildi.

Gerçek polislere güvenmedi

Olay yerine gelen sivil polisler yaşlı kadın ile görüşmeye çalıştı.

Kadının korkarak kapıyı açmaması üzerine devreye komşuları girdi.

Komşuları da yanına alan polis ekipleri yaşlı kadına pencereden kimliklerini göstererek dakikalarca dil dökerek, kendilerinin polis olduklarına inandırmaya çalıştı.

Gerçek polislere de inanmayan kadın pencereyi kapatıp evin içerisinde çocuklarının gelmesini bekledi.

Çocukları gelene kadar kapıyı açmadı

Bir süre sonra eve gelen çocuklarını gördükten sonra kapıyı açan yaşlı kadın evlatlarına sarılarak gözyaşı döktü.

İHA'nın haberine göre, dolandırıcıların oyununu bozan yaşlı kadın çocukları tarafından güçlükle sakinleştirilirken, polis ekipleri de normale döndü.