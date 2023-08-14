Aydın'da domuz nöbetinde vurulan genç öldü

DHA
Aydın'ın Germencik ilçesi kırsal Gümüşköy Mahallesi yakınlarında 20 yaşındaki Furkan A., 16 yaşındaki kuzeni Yiğit Çiçek ve 2 arkadaşıyla birlikte incir bahçesinde domuzlara karşı nöbet tutmaya gitti.
İddiaya göre Furkan A.'nın elindeki av tüfeği kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar kuzeni Yiğit Çiçek’in vücuduna isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Çiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kuzen gözaltına alındı
Yiğit Çiçek'in cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay sonrası Furkan A., jandarma tarafından gözaltına alındı.