Aydın'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Aydın'daki feci kazada kan aktı..
Saat 13.00 sıralarında Efeler ilçesi Işıklı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki F.K.'nin kullandığı 09 KB 286 plakalı kamyonet ile karşıdan gelen 56 yaşındaki C.G. yönetimindeki 09 HD 240 plakalı otomobil çarpıştı.
Savrulan otomobil, yol kenarındaki su kanalına düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlileri, Kuyulu Mahallesi'ndeki düğünden döndükleri öğrenilen otomobildeki 7 kişiden Birgül Uydacı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uydacı'nın cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
6 KİŞİ YARALANDI
Yaralanan 6 kişi ise ambulanslarla Aydın'daki hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kamyonet sürücüsü F.K. ise yara almadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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