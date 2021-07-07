Aydın'da düğüne giden araçtan 2 kişi kazada öldü

Dğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobilin yoldan çıkıp kayalığa çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Saat 10.00 sıralarında Aydın'ın Koçarlı ilçesi Satılar yol ayrımı girişinde bir aile, Taşköy Mahallesi'nden Birci Mahallesi'ne bir yakınının düğününe gitmek için seyir halinde ilerledi.

Düğüne gidenlerin içinde bulunduğu ve 69 yaşındaki Salih Has yönetimindeki 09 FN 355 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Yoldan çıkan araç, kayalığa çarptı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Kazada sürücü Salih Has ile yanındaki Muzaffer Aktürk (83) öldü, Mevlüt Has (90) ile Selahattin Has (82) ise yaralandı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CENAZELER MORGA GÖNDERİLDİ

Ölenlerin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Aydın Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin morguna gönderildi.









