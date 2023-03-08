Aydın'da durdurulan araçtan mühimmat çıktı Kuşadası emniyet ekiplerince şüpheli bir araç durduruldu. Araçtan tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yurt genelinde suçluların yakalanması için yürütülen mücadele devam ediyor.

Aydın Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerinin suçlu veya suçluların yakalanması amacıyla sürdürdükleri çalışmaları neticesinde İnönü Bulvarı üzerinde şüphe üzerine bir şahıs durduruldu.

Şahsın yapılan sorgulamasında A.G. isimli şahıs olduğu belirlendi.

Silah ve madde ele geçirildi

Şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı vaziyette şarjör, 12 adet dolu 7.65 mm ve 2 adet 9mm çapında dolu fişek, 1 parça halinde daralı 8.43 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabancaya takılı vaziyette şarjör ele geçirildi.

Emniyete götürüldü

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıs gözaltına alınarak gerekli yasal işlemler için emniyete götürüldü.