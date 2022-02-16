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    Aydın'da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı dereye uçtu

    Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobili dereye uçtu. Ölü ve yaralının olmadığı kaza sonucu arabada maddi hasar oluştu.
    • İHA
    • 16.02.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 10:40
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    Aydın'da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı dereye uçtu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi Dere Sokak üzerinde bir otomobil sürücüsü, aracını yol kenarına park edip bölgeden uzaklaştı.

    EL FRENİNİ ÇEKMEDEN ARACINI PARK ETTİ

    İddiaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, sokak üzerinde kayarak yol kenarında bulunan dereye uçtu.

    ARABA DEREYE UÇTU

    Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

    Kazada şans eseri ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Dereye uçan otomobil, çekici marifeti ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

    Aydın da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı dereye uçtu #1

    Aydın da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı dereye uçtu #2

    Aydın da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı dereye uçtu #3


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