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Aydın'da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı dereye uçtu

Aydın'da el frenini çekmeyi unuttuğu aracı dereye uçtu

Kuşadası ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği otomobili dereye uçtu. Ölü ve yaralının olmadığı kaza sonucu arabada maddi hasar oluştu.