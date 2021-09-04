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Aydın'da emekli diplomat, 50 bin euro dolandırıldı

Aydın'da emekli diplomat, 50 bin euro dolandırıldı

Telefon ile dolandırıp 50 bin eurosunu gasp eden şüpheli, ekiplerin operasyonuyla Nazilli ilçesinde ticari taksi içerisinde yakalandı.