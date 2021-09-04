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    Aydın'da emekli diplomat, 50 bin euro dolandırıldı

    Telefon ile dolandırıp 50 bin eurosunu gasp eden şüpheli, ekiplerin operasyonuyla Nazilli ilçesinde ticari taksi içerisinde yakalandı.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 13:14
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    Aydın'da emekli diplomat, 50 bin euro dolandırıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde telefonla kendisini asker polis savcı gibi tanıtarak emekli bir diplomatı, 50 bin euro dolandıran şüpheliye nefes kesen bir operasyon düzenlendi.

    Nazilli İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Kuşadası’nda dolandırılan emekli diplomatın dolandırılan parası için harekete geçti.

    TAKSİDE YAKALANDI

    Nazilliye doğru geldiği bilgisi alınan Ticari taksi içerisindeki şüpheliyi yakalamak için tedbir alan Nazilli Emniyeti ticari taksiyi kıskıvrak yakaladı.

    PARALAR DA BULUNDU

    Araçta yapılan aramada dolandırılan paraları da ele geçirdi.

    Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

    Aydın da emekli diplomat, 50 bin euro dolandırıldı #1

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