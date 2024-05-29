Aydın'da emekli polis, apartman görevlisini silahla vurdu Aydın’ın Efeler ilçesinde bir sitede yaşayan emekli polis, daha önce tartıştığı apartman görevlisini silahla yaraladı.

İHA

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Ulukent Sitesi'nde oturan emekli polis A.K., daha önce tartışmış olduğu apartman görevlisi Ö.Y.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle silahla yaraladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Emekli polisin psikolojik sorunları olduğu söylendi

Olayda ağır yaralanan apartman görevlisi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası evine giden emekli polis, gözaltına alındı. Apartman görevlisi Ö.Y.’nin Ulukent Sitesi'nde 23 yıldır çalıştığı ve herkesle arasının iyi olduğu öğrenilirken, emekli polisin ise psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)