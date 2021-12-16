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- Aydın'da engelli kızını taciz eden şahsa 22 yıl hapis cezası
Aydın'da engelli kızını taciz eden şahsa 22 yıl hapis cezası
Söke ilçesinde 5 ay önce öz kızını taciz eden şahıs, mahkeme karşısına çıktı. Zanlıya 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
- İHA
- 16.12.2021 - 17:28
- Güncelleme : 16.12.2021 - 17:41
Aydın’ın Söke ilçesinde 5 ay önce meydana gelen olayda, 40 yaşındaki S.S isimli şahıs, 11 yaşındaki engelli öz kızı B.S 'ye cinsel istismarda bulunmuştu.
Küçük kızın yaşadıklarını öğretmenine çizerek anlatmasının ardından, B.S.'nin ses kaydını alan öğretmeni, savcılığa şikayette bulundu. Polis ekiplerince yakalanan şahıs S.S. tutuklandı.
22 YIL 6 AY HAPİS
’Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan tutuklu olarak yargılanan baba S.S., bugün Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim önüne çıktı. Görülen dava sonucunda S.S.’ye 22 yıl 6 ay hapis cezası verildi.