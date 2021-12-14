Aydın’da erkek çocuğuna istismardan tutuklandı

16 yaşındaki erkek çocuğuna nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen muhtar azası, tutuklama kararı çıkması üzerine firar etti. Aza, yarım saat sonra saklandığı evde yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesi kırsal Terziler Mahallesi'nde yaşayan ve muhtar azası olduğu öğrenilen Alpay Çömez (35), iddiaya göre, geçen hafta otomobiline bindirdiği 16 yaşındaki erkek çocuğu E.D.'ye cinsel istismarda bulundu.

Evli, bir çocuk babası Çömez, başka tarihlerde tekrar cinsel istismarda bulunmak istediği E.D.'yi bu isteğini geri çevirmesi üzerine tehdit etmeye başladı.

E.D., durumu ailesine anlattı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ, TUTUKLANDI

Aile bunun üzerine, Çömez hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Savcılık, Çömez hakkında hemen yakalama kararı çıkarırken; Çömez, dün avukatıyla adliyeye gidip, savcıya ifade verdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çömez, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

KOŞARAK KAÇACAĞINI SANDI

Tutuklama kararının ardından Çömez, sigara alma bahanesiyle dışarı çıkıp, koşarak kaçmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve polis ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

YARIM SAAT SONRA YAKALANDI

Çömez, yarım saat sonra Orta Mahalle'deki bir evde saklandığı belirlenip, yakalandı.

Çömez, jandarma tarafından Aydın E Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.