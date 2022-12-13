Aydın'da eş ve sevgili cinayeti

Eşiyle tartıştığı sırada bıçakla saldıran genç kadın, kocasının ölümüne neden oldu. Tutuklanan kadının, eski sevgilisini de öldürdüğü ortaya çıktı. Bugün görülen duruşmada 24 yıl hapis cezası verildi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Doğukan Bağ ve karısı Emel Bağ arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

İkili arasında sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavga dönüşmesi üzerine gözü dönen kadın, kocasını defalarca bıçakladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Doğukan Bağ, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken Emel Bağ ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emel Bağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doğukan Bağı 5 bıçak darbesi ile acımasızca öldüren Emel Bağ’ın, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması yapıldı.

Mahkemeye tutuklu olarak yargılanan Emel Bağ, Doğukan Bağ’ın babası Veysel Bağ ve tarafların avukatları katıldı.

"Erkeğin kadını hırpaladığına dair önyargı vardır"

Mahkemede son kez savunmasını yapan Emel Bağ, önceki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, "Çok pişmanım. Böyle olsun istemezdim." dedi.

Cinayetin kasten ve planlayarak yapıldığı, Emel Bağ’ın, Doğukan’ın öldüğünden emin olduktan sonra bıçağı 3 kat aşağıya inerek bodruma sakladığını ve sonrasında yaygara kopardığını iddia eden baba Veysel Bağ; "Sanık eylemi, başından itibaren profesyonelce kurgulanmış olarak gerçekleştirmiştir. Mahkumken devletin şefkatli eliyle salınmış haldeyken eylemi gerçekleşmiştir. Tanıklar sesler geldiğini söyleseler de bu seslerden kimin kime ne yaptığı açıklığa kavuşmamıştır. Erkeğin kadını hırpaladığına dair önyargı vardır. Sanığın ‘Doğukan beni bırakma aşkım’ şeklinde sözleri söylediği belirtildi ve havluyla pansuman yapıldığı söylense de, mor saplı bıçak hakkında kimse bir şey söylememiştir. Sanık Doğukan’ın atar damarını kestikten sonra diğer darbeleri yerdeyken vurmuştur. Bu darbeyi alan kişi en geç 5 saniye içinde yere düşer ve sanık bu darbeleri yerdeyken vurmuştur. Daha sonra onun ölümünü bekleyerek 3 kat aşağıya inerek bıçağı saklamış ve daha sonra çığlık atmıştır." diyerek mor saplı bıçak ile ilgili detayın netleştirilmesini talep etti.

"Yardım istediğimde yaşıyordu"

Söz alarak konuşan Emel Bağ, mor saplı bıçağı apartmandaki delikten aşağıya attığını ifade ederek, "Ben, ayakkabımı elime alıp aşağı inerken bıçak elimdeydi. Doğukan’ı o şekilde görünce ve insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diye orada gördüğüm delikten aşağı attım. Aşağı inerek bıçağı saklamadım. Zaten o sırada Doğukan yaşıyordu. Yardım istediğimde de yaşıyordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum. Pişmanım böyle olmasını istemezdim." dedi.

24 yıl hapis cezası

Mahkeme başkanı, tarafları dinlenmesinin ardından kasten öldürme iddiasıyla ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle yargılanan Emel Bağ’ı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İHA'nın haberine göre, olayla ilgili bir gelişme daha öğrenildi.

5 yıl önce sevgilisini öldürdü

Doğukan Bağ'ı acımasızca kalbinden bıçaklayıp öldüren Emel Bağ’ın, 5 yıl önce de 27 yaşındaki sevgilisi Tolga Arslan’ı iş yerinde bıçaklayıp, öldürdüğü ortaya çıktı.

Emel Bağ’ın, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2 yıl önce tahliye olduğu ve Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi.