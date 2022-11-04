Bir iş yerinde kaçak at ve eşek kesimi yapan şahıslara baskın düzenlendi. Kesilmekten kurtarılan at ve eşekler, koruma altına alınırken şüpheli şahıslara para cezası kesildi.

Aydın'da Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi, Ata Mahallesi’ndeki Demirciler Sitesi civarında C.C.’ye ait bir iş yerinde at ve eşek keserek vatandaşlara satmaya çalıştıklarına dair bilgi aldı ve harekete geçti.

Ekiplerin özverili çalışması sonucu, iş yerinde yaptıkları aramalarda 3 adet kesilmiş at ve iş yerinin avlusunda kesime hazırlanan canlı 3 at ve 3 eşek buldu.

6 kişi at ve eşek keserken suç üstü yakalandı

Ekipler, kesim işlemlerini yaptığı belirlenen M.S., F.S., A.K., A.Ö., A.Ö. ve T.H. adlı toplamda 6 kişi suçüstü yakaladı.

Kesilen etlere, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Kesilmekten son anda kurtarılan hayvanlar ise belediyeye barınağınına götürülmek için olay yerinden alındı.

Aydın'da eşek ve at kesimi yapan dükkana operasyon ViDEO

Şüpheli şahıslara para cezası kesildi

Olay yerinde şüpheliler, gözaltına alınıp emniyete götürüldü. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilere, idari para cezası da kesildi.

Ekipler tarafından veteriner hekim kontrolünde titizlikle kamyonet içerisinde Nazilli’ye getirilen 3 eşek ve 3 at, HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyon) Nazilli Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu’na teslim edildi.

Hayvanlar koruna altına alındı

Koruma altına alınan ve bakıma muhtaç hayvanları gönüllü olarak bakımlarını HAYTAP gönüllüleri üstlendi. Kesilmekten son anda kurtarılan hayvanları bir hayırsever tarafından bağış yapılan özel arazideki güvenli alanda koruma altına aldı.

Hayvanlar emin ellerde

İHA'nın haberine göre, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Nazilli Temsilcisi Mehmet Gürkan Tığoğlu, “Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü Ekipleri tarafından Ekim ayının ortasında kaçak kesilmek üzere yakalanan 3 at ve 3 eşeği bizler teslim aldık. Onların hayatının sonuna kadar mutlu bir şekilde, zulüm, şiddet görmeden yaşayabilecekleri Nazilli’deki çiftliğimize aldık. Artık onlar emin ve güvenli ellerde. Bizler hayvanseverler olarak ekibimizle birlikte onların bakımı ve beslenmeleri ile ilgileneceğiz. Ve hayatlarını rahat ettirmek için elimizden geleni yapacağız.” dedi.