Aydın'da, eşinin yanındaki kişiye çarpan sanığa 19 yıl hapis istemi

Boşanma aşamasındaki eşi Duygu A.'nın yanında gördüğü Şenol Yıldırım’ı otomobiliyle sürükledikten sonra kaçan Erdinç Aksoy hakkında, 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, geçen 13 Ekim'de saat 18.00 sıralarında, bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım'a (43) çarpıp sürüklediğini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Otomobil, olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, otomobili tespit etti.

TUTUKLANDI

Aracın plakasından, sürücüsünün Erdinç Aksoy (42) olduğu belirlendi. Şüpheli, Ovaeymir Mahallesi'nde yakalandı. 1 çocuk babası Aksoy, polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Aydın Cumhuriyet Savcılığı, tutuklanan Aksoy hakkındaki soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Aksoy'un 'hakaret ve kasten öldürmeye teşebbüs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçlarından 9 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şikayetçi Şenol Yıldırım'ın olayda, vücudunda hayati fonksiyonları orta derecede etkileyecek şekilde kırıklar oluştuğuna dair Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından verilen rapor da iddianamede yer aldı.

“TEKERİN ÜZERİNDEN GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNEMEDİM”

İddianamede, sanık Erdinç Aksoy ve şikayetçi Şenol Yıldırım'ın ifadelerine de yer verildi. Aksoy ifadesinde, Şenol Yıldırım ile ilk kez olay günü karşılaştığını belirtip şu ifadeleri kullandı:

“Kırmızı ışıkta beklediğim esnada eşim Duygu A. (39) ile Şenol Yıldırım'ı birlikte gördüm. Eşim bana uzaktan 'Seni bitireceğim' şeklinde sözle tehditte bulundu. Sonrasında Şenol Yıldırım, kullanmakta olduğum otomobilin sağ ön yolcu kapısından başını içeri uzatarak 'Bekle burada bakalım' dedi. Ben de az miktarda gaza basıp, aracımla Yıldırım'ı iterek korkutmak istedim. İtmem sonucu Yıldırım'ın otomobilimin yanına düşmüş olabileceğini düşündüm ve yola devam ettim. Tekerin Şenol Yıldırım'ın üzerinden geçeceğini düşünmedim.”

“GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA HASTANEDEYDİM”

Şenol Yıldırım ise ifadesinde Erdinç Aksoy'u, 1 yıldır birlikte yaşadığını öne sürdüğü Duygu A.'nın eski eşi olarak tanıdığını söyledi.

Yıldırım, Aksoy'un daha önce de kendisini telefonda ölümle tehdit ettiğini belirtip, "Olay günü de küfrettiği için Aksoy'un otomobilinin yanına gittim. Araca gittiğimde belinde silah olduğunu düşündüm. Arabanın önüne geçtim. Beni sürükledi. Gözümü açtığımda hastanedeydim.” dedi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRTİLDİ

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise Aksoy'un 1.58 promil alkollü olduğu, doğrudan kasıt ile müştekiye çarparak öldürmeye çalıştığı ve olay sırasında otomobilde bulunan akrabası Hakan Y.'nin uyarısına rağmen aracını ilerletmeye devam ettiği belirtildi.