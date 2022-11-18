Aydın'da eski eşinin baltalı saldırısına uğrayan kadın cezaya itiraz etti

İş yerinde eski eşi tarafından baltalı saldırıya uğrayarak serçe parmağını kaybeden kadın zanlıya 18 yıl hapis cezası verilmesine karşı çıkarak cezayı az bulduğunu ifade etti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, 35 yaşındaki eski eşi İsmail Demirci'nin baltalı saldırısında 5 parmağı kopan 29 yaşındaki İlke Kuleli'nin, tedavisi devam ediyor.

2 çocuk annesi İlke Kuleli, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 1 yıl süren davadan sonra 27 Ocak'ta Aydın 1'inci Aile Mahkemesi'nde boşandı.

Mahkeme, biri 9 diğeri 10 yaşındaki çocukların velayetini annelerine verdi.

"3 kez uzaklaştırma kararı verildi"

Dava sürecinde eşini sürekli rahatsız ettiği gerekçesiyle hakkında 3 kez uzaklaştırma kararı verilen İsmail Demirci, boşanmalarının ardından da peşini bırakmadı.

Eski eşine baltayla saldırdı

Boşandıktan 4 gün sonra eski eşinin kasiyer olarak çalıştığı markete giden Demirci, baltayla saldırdı.

İçerideki müşteriler panikle kaçışırken, Kuleli'nin balta isabet eden sağ elinin 1, sol elinin ise 4 parmağı koptu.

Çevredekiler, kadını marketten çıkarıp, ölümden kurtardı.

Şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince gözaltına alınan Demirci ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İlke Kuleli, ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikro Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Kadın serçe parmağını kaybetti

Demirci'nin kopan sol elinin 4 parmağı, 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi. Kuleli'nin sağ elinin kopan serçe parmağı ise kurtarılamadı.

18 yıl hapis cezası verildi

Soruşturmanın ardından İsmail Demirci hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

15 Kasım'da görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Demirci'ye, indirimsiz 18 yıl hapis cezası verildi.

Karara itiraz edildi

İlke Kuleli ise İsmail Demirci'ye verilen cezayı az bulduğunu belirterek, avukatı aracılığıyla üst mahkemeye itirazda bulunacağını söyledi.

"Çocuklarım için her zaman güçlü durmak zorundayım"

Demirci'ye en ağır cezanın verilmesini isteyen Kuleli, "Olay, tasarlanmış bir şekildeydi ama 18 yıl hapis cezası aldı.

Hiçbir şekilde indirim de yapılmadı ama daha fazlasını bekliyorduk. Olayın üzerinden yaklaşık 10 ay geçti. Bu sürede, tedavim için sürekli Denizli Pamukkale Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne gidip, geldim. Her hafta hastane yollarındaydım.

Çocuklarıma zaman ayıramadım. Çünkü önce kendi sağlığımı düşünmek zorundaydım. Psikolojik olarak güçlü durmak zorundaydım. 2 çocuğum var. Onlar için kendimi psikolojik olarak hiç bırakmadım. Kendimi bıraksaydım asla toparlanamazdım.

Çocuklarım için her zaman güçlü durmak zorundayım. Her şeye ve herkese rağmen yaşamak güzeldi. Bu süreçte çocuklarımla hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Çok zorlu süreçlerden geçtim hala daha tedavilerim sürüyor. Sol elimi biraz kullanabiliyorum fakat sağ elimi hiç kullanamıyorum. 5 Ekim'de 3'üncü operasyonu geçirdim. Birkaç ameliyat daha geçiririm, diye düşünüyorum." dedi.

"Onunki de kararsın istiyorum"

Kendisine atılan iftira ve iddiaları ispatladığını belirten Kuleli, "Bir kadın olarak bunları burada anlatmaktan utanıyorum. Uygunsuz saatlerde 186 kez telefonla konuşmalarım olduğu söylendi.

Evet, arkadaşım G.Ç.'nin telefon hattı babasının üzerine kayıtlı olduğu için arkadaşımla konuşuyordum, bunu da ispatladım. HTS kayıtlarında herhangi bir şey çıkmadı. Bu iddia, ceza indirimi alması için yapılan bir durumdu. Zaten hakim de indirim vermedi. Benim hayatım karardı, onunki de kararsın istiyorum. Yaşadıklarımın daha fazlasını yaşasın, istiyorum." diye konuştu.