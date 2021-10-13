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    Aydın'da eski eşinin kocasını otomobiliyle sürükledi

    Efeler ilçesinde bir kişi, eski eşinin kocasına otomobil ile çarpıp yaklaşık 450 metre sürükleyerek ağır yaraladı.
    • İHA
    • 13.10.2021 - 20:12
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    Aydın'da eski eşinin kocasını otomobiliyle sürükledi

    Aydın'ın Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde E.A., eski eşinin kocası Ş.Y.'ye henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil ile çarptı.

    450 METRE SÜRÜKLEDİ

    Otomobil altında kalan Ş.Y. bulvar üzerinde yaklaşık 450 metre sürüklenerek ağır yaralandı.

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

    KAÇTI AMA YAKALANDI

    Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından otomobil ile bölgeden kaçan şüpheliyi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da eski eşinin kocasını otomobiliyle sürükledi #1

    Aydın da eski eşinin kocasını otomobiliyle sürükledi #2

    Aydın da eski eşinin kocasını otomobiliyle sürükledi #3

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