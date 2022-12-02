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    Aydın'da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Aydın Köşk'te bir evde çıkan yangında, 90 yaşındaki yaşlı kadın kurtarılamadı.
    • 02.12.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:39
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    Aydın'da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Aydın'ın Köşk ilçesi Uzundere Mahallesi Köseler Mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 90 yaşındaki Fadime Özcan'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar bir yandan yangına müdahale ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yanarak hayatını kaybetti

    Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

    Yangında yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti. Özcan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, ev ve çevresinde olay yeri inceleme ekiplerince inceleme yapılıyor.

    Aydın da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti #1

    Aydın da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti #2

    Aydın da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti #3

    Aydın da evde çıkan yangında yaşlı kadın hayatını kaybetti #4


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