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    Aydın’da eve giren hırsızlar, çalınmadık bir mutfak penceresini bıraktı

    Ev sahibi A.A.’nın şehir dışına çıkmasını fırsat bilip eve giren hırsızlar, alüminyum doğrama pencereden musluğa kadar ne varsa çaldı. Geriye bir tek mutfak pencereleri kaldı.
    • 14.04.2022 - 16:19
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 16:40
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    Aydın’da eve giren hırsızlar, çalınmadık bir mutfak penceresini bıraktı

    Aydın’da boş evleri hedef alan hırsızlar, girdikleri evlerde ne var ne yoksa çalmaya başladı.

    Son olarak Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, ev sahibi A.A.’nın şehir dışında olmasına fırsat giren hırsızlar, evin alüminyum doğrama pencereleri dahil birçok eşyayı çaldı.

    İHA’nın haberine göre; evin metal panjurundan içeriye girdiği tespit edilen hırsızlar, evde bulunan 12 adet kahverengi alüminyum pencereyi, 10 adet kapı kolunu ve 5 adet batarya ile musluğu söktü.

    Geriye bir tek mutfak penceresi kaldı

    Ayrıca evdeki televizyon, uydu, avizeleri, 1 adet saz, 1 adet tost makinesi, fritöz, meyve sıkacağı ve mutfak tüpünü de çalan şahıslar, geriye bir tek mutfak penceresini bıraktı.

    Aydın’da eve giren hırsızlar, çalınmadık bir mutfak penceresini bıraktı #1

    Evin altını üstüne getirdiler

    Evin boş olması sebebiyle rahat hareket eden hırsızlar, ziynet eşyası ve para bulmak için evin altını üstüne getirdi.

    Çalışma başlatıldı

    Eve döndüğünde gördüğü manzara karşısında şok olan ev sahibi A.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yeirne sevk edilen polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

    Aydın’da eve giren hırsızlar, çalınmadık bir mutfak penceresini bıraktı #2

    Aydın’da eve giren hırsızlar, çalınmadık bir mutfak penceresini bıraktı #3

    Aydın’da eve giren hırsızlar, çalınmadık bir mutfak penceresini bıraktı #4

    Aydın’da eve giren hırsızlar, çalınmadık bir mutfak penceresini bıraktı #5


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