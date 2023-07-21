Aydın'da faizle para verdikten sonra kaçırıp senet imzalattılar Aydın'ın Efeler ilçesinde faizle para verdikleri E.G.'yi kaçırıp, darbettikten sonra zorla senet imzalattıkları ileri sürülen 2'si kadın 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.

DHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne, 18 Temmuz'da gelen E.G., faizle para aldığı M.B.'nin de aralarında bulunduğu 2'si kadın 4 kişi tarafından kaçırılıp, darbedilerek, kendisine zorla senet imzalatıldığını belirterek, şikayetçi oldu.

Kaçırıp zorla senet imzalattılar

Şikayet üzerine harekete geçen polis, bu sabah şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 23'ü değişik isim ve miktarlarda düzenlenmiş toplam 45 senet, 10 mermi, 1 teleskopik cop ve çok sayıda farklı resmi evrak ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı

N.İ. ve B.B. isimli kadınlar ile M.B. ve V.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.