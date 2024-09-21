Aydın'da feci motosiklet kazası: 1 ölü Sultanhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

İHA

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Kabaca Mahallesi'nde gece saatlerinde motosikleti ile seyir halinde olan 26 yaşındaki Cafer İnceoğlan henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Önce yol kenarındaki tabelaya çarpan ardından da dereye düşen İnceoğlan yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri İnceoğlan'a ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye kaldırdı.

KURTARILMADI

Hastanede tedavi altına alınan İnceoğlan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen İnceoğlan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)