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    Aydın’da, FETÖ üyeleri yabancı kimlik kartıyla yakalandı

    Yunanistan’a kaçmak üzere tekne ve bot içerisinde 13 kişi yakalandı. Aralarında FETÖ üyelerinin de bulunduğu şüphelilerin üzerinden, yabancı ülkelerin kimlik kartları çıktı.
    • 05.12.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 11:59
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    Aydın’da, FETÖ üyeleri yabancı kimlik kartıyla yakalandı

    Aydın’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Mavişehir bölgesinde özel tekne ve buna bağlı bot içerisinde aralarında FETÖ üyelerinin de bulunduğu 8 erkek, 1 kadın, 3 çocuk ve ayrıca 1 erkek şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs yakalandı.

    Yurt dışına kaçacaklardı

    Şahısların, Yunanistan’a kaçmak istedikleri belirlendi. Gözaltına alınan şahıslar arasında 1 ihraç kıdemli üsteğmen, 1 ihraç üsteğmen, 2 ihraç astsubayın yer aldığı tespit edildi.

    İHA’nın haberine göre; yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, yurt dışında kullanacakları yabancı ülke kimlikleri ele geçirildi.

    Aydın’da, FETÖ üyeleri yabancı kimlik kartıyla yakalandı VİDEO

    7 şüpheli, adliyeye sevk edildi

    Gözaltına alınan şahıslar, adli işlemleri yapılmak üzere TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7’si adliyeye sevk edildi.


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