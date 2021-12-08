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    Aydın'da fren yerine gaza basan kadın, polisi ağır yaraladı

    Nazilli ilçesinde fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü, kavşakta bulunan polis memuruna çarptı. Ağır yaralanan polis hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 17:55
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    Aydın'da fren yerine gaza basan kadın, polisi ağır yaraladı

    Aydın’ın Nazilli ilçesinde, Hürriyet Caddesi'nden belediye yönüne giden 20 R 4434 plakalı otomobil sürücüsü G.S., fren yerine gaza basması sonucu kavşakta duran trafik polisi M.B.'ye  çarptı.

    POLİS AĞIR YARALANDI

    Polis memurunun ağır yaralandığı kazada, otomobil kaldırıma çıkarak durabildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, polisi hastaneye kaldırdı.

    KADIN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

    G.S. adlı kadın sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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