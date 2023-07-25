Aydın'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 9 yaralı

DHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi Ağaçlı Yolu'nda Bahattin Y.'nin kullandığı bir inşaat şirketine ait taş yüklü kamyonun yokuştan inerken freni boşaldı.
İyice hızlanan kamyon, önce önünde giden 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca ardından da havuz malzemeleri satan bir iş yerine çarpıp, devrildi.
9 kişi yaralandı
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, kamyon şoförü Bahattin Y. ile çarptığı araçlarda bulunan Mehmet Yağız E., Selim E., Zehra A., Sinan E., Ayşe E., Ümit Y., Süleyman Ö. ve Rukiye A. yaralandı.
Yaralılar tedavi altına alındı
Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.