Aydın'da freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 9 yaralı Kuşadası ilçesinde, yokuş aşağı inerken freni boşalan taş yüklü kamyon, önce seyir halindeki 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca, ardından da bir iş yerine çarpıp, devrildi. Kazada 9 kişi yaralandı.

DHA Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi Ağaçlı Yolu'nda Bahattin Y.'nin kullandığı bir inşaat şirketine ait taş yüklü kamyonun yokuştan inerken freni boşaldı. İyice hızlanan kamyon, önce önünde giden 3 otomobil ve 1 hafif ticari araca ardından da havuz malzemeleri satan bir iş yerine çarpıp, devrildi. 9 kişi yaralandı Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, kamyon şoförü Bahattin Y. ile çarptığı araçlarda bulunan Mehmet Yağız E., Selim E., Zehra A., Sinan E., Ayşe E., Ümit Y., Süleyman Ö. ve Rukiye A. yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı Yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatıldı Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.