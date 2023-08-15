Aydın'da fuhuş çetesine operasyonu: 2 kişi tutuklandı
İHA

Güvenlik güçleri, bir fuhuş çetesini daha çökertti.

Aydın'ın ilçesinde operasyon için düğmeye basıldı.

Bu kapsamda Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar, bilgiler değerlendirildi.

Fuhuş çetesi fiziki takibe alındı

Yapılan çalışmalar ardından Camikebir Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edilerek, bahse konu adres fiziki takibe alındı.

Tespitlerin ardından bahse konu adrese operasyon düzenlendi.

2 kişi tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 5 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan H.G. ve G.E. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.