Aydın'da fuhuş çetesine operasyonu: 2 kişi tutuklandı Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin incelemesinin ardından fuhuş yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında 5 kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Güvenlik güçleri, bir fuhuş çetesini daha çökertti. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar, bilgiler değerlendirildi. Fuhuş çetesi fiziki takibe alındı Yapılan çalışmalar ardından Camikebir Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edilerek, bahse konu adres fiziki takibe alındı. Tespitlerin ardından bahse konu adrese operasyon düzenlendi. 2 kişi tutuklandı Operasyonda gözaltına alınan 5 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan H.G. ve G.E. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.