Aydın'da fuhuş çetesine operasyonu: 2 kişi tutuklandı

İHA
Güvenlik güçleri, bir fuhuş çetesini daha çökertti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde operasyon için düğmeye basıldı.
Bu kapsamda Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin ilçe genelinde fuhuş ile mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmalar, bilgiler değerlendirildi.
Fuhuş çetesi fiziki takibe alındı
Yapılan çalışmalar ardından Camikebir Mahallesi’nde bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edilerek, bahse konu adres fiziki takibe alındı.
Tespitlerin ardından bahse konu adrese operasyon düzenlendi.
2 kişi tutuklandı
Operasyonda gözaltına alınan 5 kadın, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan H.G. ve G.E. isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.