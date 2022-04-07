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    Aydın'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklu

    Nazilli ilçesinde kiralık evlerde fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle eş zamanlı baskınlarda yakalanan kişilerden 1'i tutuklandı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 15:48
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:03
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    Aydın'da fuhuş operasyonu: 1 tutuklu

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş kapsamında operasyon düzenledi.

    Ekipler başlatılan çalışmada, Aydın'ın Nazilli ilçesinde kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları tespit edilen şahısları teknik ve fiziki takibe aldı.

    5 adrese eş zamanlı operasyon

    2 aydır yürütülen çalışmalar sonucunda Aydın'ın Nazilli, Kuşadası ilçelerinde ve Muğla ilinde sabah saatlerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Aydın da fuhuş operasyonu: 1 tutuklu #1

    5 trans gözaltında

    Düzenlenen operasyonda 5 trans şahıs gözaltına alınırken, 55 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    Gözaltına alınan 5 şahıstan 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken diğer 3 şahıs da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    1 kişi tutuklandı

    Nazilli Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan 3 şahıstan 1’i tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şahıs ise serbest bırakıldı.

    Aydın da fuhuş operasyonu: 1 tutuklu #2


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