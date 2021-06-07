Aydın’da gazinoya çevrilen iş yerine polis baskını

Aydın’da gazinoya çevrilen iş yerine polis baskını

Gazinoya çevrilen bir iş yerine baskın düzenlendi. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan giren ekipler, 30 kişiyi gizli bölmede ışıkları kapatıp sessizce beklerken buldu.

Aydın’ın Nazilli ilçesi Yeni Sanayi Mahallesi'nde ruhsatsız bir iş yerinin, gazinoya çevrildiği belirlendi.

Aynı zamanda iş yerinde alkol sunumunun da yapıldığı bilgisi üzerine, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ekipleri harekete geçti.

Ekipler, çilingir vasıtası ile iş yerine girdi.

ALKOLLÜ İÇECEKLER MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Ekipler içeri girdiğinde 30 kişiyi, gizli bölmede ışıkları kapalı bir şekilde sessizce beklerken buldu.

8’i yabancı uyruklu olmak üzere 19 kadının konsomatrislik yaptığı tespit edildi.

Aramalarda bulunan 76 adet çeşitli marka ve ebattaki alkollü içecekler muhafaza altına alındı.

İL GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye toplam 94 bin 500 lira ceza verildi.

İş yeri sahibi A.K. isimli şahsa, koronavirüs tedbirlerine uymamaktan, ruhsatsız iş yeri açma ve çalıştırmaktan ve alkol sunumu yapmaktan 44 bin 780 lira cezai işlem uygulandı.

Konsomatrislik yaptığı tespit edilen 8 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.