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    Aydın’da geri itilen 37 göçmen kurtarıldı

    Lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
    • 25.05.2022 - 10:33
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    Aydın’da geri itilen 37 göçmen kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    37 göçmen kurtarıldı

    Görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Göçmenler geri gönderilecek

    İHA’nın haberine göre kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın’da geri itilen 37 göçmen kurtarıldı #1


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