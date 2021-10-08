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- Aydın'da geri manevra yapan kamyonun altında can verdi
Aydın'da geri manevra yapan kamyonun altında can verdi
İş yerine mal indirmek için geri manevra yapan kamyonun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.
- İHA
- 08.10.2021 - 13:26
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerine mal indirmek amacıyla manevra yapan U.D. yönetimindeki kamyon, 81 yaşındaki Fahriye Erkan’a çarptı.
Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın aracın tekerleğinin altında kaldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, kadının cansız bedeni itfaiyenin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kamyon sürücüsü U.D. polis tarafından gözaltına alındı. Yaşlı kadının cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ettiği bildirildi.