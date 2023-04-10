Aydın’da hafif ticari acarın çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kız çocuğuna çarpan sürücü ise sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

DHA

Aydın’ın Söke ilçesi Konak Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Cemre Nur Bahadır'a çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandı

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Cemre Nur'u Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Minik Cemre Nur, daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

28 Mart günü saat 13.00 sıralarında meydana gelen feci kazaya ilişkin görüntüler ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşama tutunamadı

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cemre Nur, hastanedeki 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlkokul 5'inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Cemre’nin ölümü, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Sürücü serbest

Cemre’ye çarparak ölümüne neden olan sürücü M.G. ise kazadan sonra gözaltına alındı.

M.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.