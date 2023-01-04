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    Aydın'da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı

    Kuyucak'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangında sürücü yara almadan kurtuldu.
    • 04.01.2023 - 21:56
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 22:48
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    Aydın'da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı

    Aydın- Denizli D320 Karayolu Pamukören Mahallesi yakınlarında Nazilli istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan Hayati Emre K. yönetimindeki otomobilin motoru, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

    Alevleri fark eden sürücü otomobili kenara çekip, aracı terk etti.

    Alevler kısa sürede tüm otomobili sararken, diğer sürücüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    O anlar kamerada

    DHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

    Aydın'da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı VİDEO

    Aydın da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı #1

    Aydın da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı #2

    Aydın da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı #3

    Aydın da hareket halindeki otomobilde yangın çıktı #4


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