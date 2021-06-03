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    Aydın'da hayatını kaybeden kişinin kolonya içtiği belirtildi

    Evinde fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 66 yaşındaki Bahattin M. isimli vatandaşın, kolonya içtiği öne sürüldü.
    • DHA
    • 03.06.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 09:21
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    Aydın'da hayatını kaybeden kişinin kolonya içtiği belirtildi

    Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki evinde Bahalettin M., fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı.

    Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahallettin M., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Bahalettin M.'nin öldüğünü duyarak hastaneye gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı.

    KOLONYA İÇTİĞİ BELİRTİLDİ

    Kolonya içtiği öne sürülen Bahalettin M.'nin ölüm nedeninin, otopsi sonucu netleşeceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da hayatını kaybeden kişinin kolonya içtiği belirtildi #1

    Aydın da hayatını kaybeden kişinin kolonya içtiği belirtildi #2

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