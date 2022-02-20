Aydın’da, hayvancılık yaparak bin dönüm arazi aldı

Karpuzlu ilçesinde hayvancılık yapan 40 yaşındaki Özay Alabaş, kazandığı para ile bin dönümlük mera satın aldı. Alabaş, "Bilinçli bir çoban memurdan daha fazla para kazanır" dedi.

Denizli’den hayvancılık yapmak için Aydın’ın Karpuzlu ilçesine gelen Özay Alabaş (40), hayvancılıktan kazandığı parayı yine hayvancılığa yatırarak, sadece davar çobanlığı yaparak bin dönüm arazi sahibi olduğunu belirtti.

Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile sağlayan Özay Alabaş, hayvanlarını kendi merasında otlattığını, koyunlarını adeta çocuğu gibi gördüğünü belirtti.

Alabaş, "Koyunlar günün yarısını ahırda, yarısını da merada geçiriyorlar. Bu sene biraz sıkıntı var ama gene de kendi işimiz olduğu için çok şükür bu halimize. Meralarda 15-20 gün sonra otlar büyümeye başlar. Daha rahat olur." dedi.

“BU İŞİ BİLİNÇLİ YAPARSAN PARA KAZANIRSIN”

Hayvancılığın bilinçli yapıldığı takdirde getirisinin de fazla olduğunu aktaran Alabaş, şu sözleri kaydetti:

"Hayvancılık yapacak insanın bu konuda bilinçli olması gerekir. Bu işi bilinçli yaparsan para kazanırsın ama bilmeden yaparsan kazandırmaz. Aşısını, ilacını, yemini, suyunu eksik etmeyeceksin. Hayvana iyi bakman gerekiyor.





“BU ARAZİLERİ EDİNEBİLDİYSEK HEPSİ BU KOYUNLAR SAYESİNDE”

Bu bölgede çok hayvancı var ama para kazanamıyorlar. Ama biz bu işi bildiğimiz için çok şükür kazanıyoruz. Bilinçli bir çoban ayda bir memur maaşından fazla para kazanır. Ben kendimi bildim bileli bu mesleği yapıyorum. Burada bu arazileri edinebildiysek hepsi bu koyunlar sayesinde. Bu araziyi aylıkçı olarak çalışarak alamazsınız. Belki bu sene sıkıntılı olabilir ama geçtiğimiz dönemde de güzel para kazandırdığı çok dönem oldu.”