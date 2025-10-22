Aydın'da Hazine arazisinde izinsiz kazı

- Didim'de Hazine arazisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
- Jandarma ekipleri, iş makineleriyle kazı yapan 2 şahsı yakaladı.
- Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı, inceleme devam ediyor.
Aydın’ın Didim ilçesinde, Hazine arazinde izinsiz kazı yapıldı...
Didim ilçesi Yalıköy Mahallesi’nde, 2 şahıs adına iş makinesiyle Hazine arazisinde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Harekete geçen ekipler, şahıslar hakkında adli ve idari işlemlere başlarken, tutanaklar ilgili kurumlara gönderildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.