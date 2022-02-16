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    Aydın'da hostesin ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi

    Kapısı açık olan öğrenci servisinden düşen 37 yaşındaki hostesin ölümüne neden olan şoför hakkında iddianame hazırlandı. Şoförün 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
    • DHA
    • 16.02.2022 - 14:40
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    Aydın'da hostesin ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi

    Geçen yıl 5 Kasım'da Aydın’ın Efeler ilçesinde sürücü Ümit Çeker, kullandığı öğrenci servisiyle bir öğrenciyi Mimar Sinan Mahallesi'nde Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nun arkasındaki adrese bıraktıktan sonra hareket etti.

    Bu sırada serviste hostes olarak görev yapan, 1 çocuk annesi Nilgün Ediz (37), dengesini kaybedip, açık olan kapıdan düşerek beton zemine başını çarptı.

    ERTESİ GÜN CAN VERDİ

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ediz'i Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Yoğun bakıma alınan Ediz, doktorların müdahalesine rağmen, ertesi gün yaşamını yitirdi.

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

    Ediz'in ölümüyle ilgili, ikinci kez gözaltına alınan servis şoförü Ümit Çeker ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Soruşturmanın ardından Ümit Çeker hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Aydın da hostesin ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi #1

    BEYİN KANAMASINDAN ÖLDÜ

    İddianamede Çeker'in, “Hareket ettiğimde hostes Nilgün Ediz'i yerde gördüm. Düştüğü anı görmedim.” ifadesine yer verildi.

    Ediz'in kesin ölüm nedeninin de otopsi raporunda, künt kafa travmasına bağlı kafatası kemik kırıkları, beyin kontüzyonu ve beyin kanaması neticesinde gerçekleştiği de belirtildi.

    HERHANGİ BİR DELİL YOK

    İddianamede, Çeker'in alkolsüz olduğu, suçun bilinçli taksirle işlendiğine ilişkin herhangi bir delilin de bulunmadığına dikkat çekildi.

    Aydın da hostesin ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi #2

    Aydın da hostesin ölümüne neden olan servis şoförüne 6 yıl hapis istemi #3


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