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    Aydın'da hurda toplarken 3'üncü kattan düşen şahıs ölümden döndü

    Efeler ilçesinde kullanılmayan binaya hurda toplamak için giren 35 yaşındaki adam, dengesini kaybederek zemine çakıldı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 16:54
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:11
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    Aydın'da hurda toplarken 3'üncü kattan düşen şahıs ölümden döndü

    Aydın'ın Efeler ilçesinde T.Ş (35)  isimli şahıs, 3 katlı kullanılmayan binaya hurda toplamak için girdi.

    T.Ş., en üst kattayken henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

    Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Aydın da hurda toplarken 3 üncü kattan düşen şahıs ölümden döndü #1

    Aydın da hurda toplarken 3 üncü kattan düşen şahıs ölümden döndü #2

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    Aydın da hurda toplarken 3 üncü kattan düşen şahıs ölümden döndü #4


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