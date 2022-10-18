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- Aydın’da iki otomobilin çarptığı kadın öldü
Aydın’da iki otomobilin çarptığı kadın öldü
- 18.10.2022 - 12:50
- Güncelleme : 18.10.2022 - 13:04
Aydın’ın İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'ndeki Aydın-İzmir kara yolu kenarında hareketsiz yatan kadını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadının öldüğünü belirledi.
Soruşturma başlatıldı
İnceleme sonrası ceset, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kadının araç çarpması sonucu ölmüş olabileceğini değerlendiren ekipler, kimlik tespiti ve olaya ilişkin çalışma başlattı.
İki otomobil çarptı
Jandarma ayrıca KGYS kameralarını da incelemeye aldı.
Görüntülerde cesedi bulunan kadına, iki otomobilin çarptığı belirlendi.
Sürücüler gözaltında
DHA’nın haberine göre plakası belirlenen 2 otomobilin sürücüsü de gözaltına alındı.
Sürücülerin jandarmadaki işlemleri sürerken, cesedi bulunan kadının parmak izinden ise kimliğinin tespiti için çalışıldığı bildirildi.