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Aydın’da iki otomobilin çarptığı kadın öldü

Aydın’da iki otomobilin çarptığı kadın öldü

Kara yolu kenarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Ekipler, vücudunda yara izleri bulunan kadına iki otomobilin çarptığını belirledi. Kadının kimliği ise henüz tespit edilemedi.