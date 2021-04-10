Aydın'da inşaat halindeki 42 daireli binadan su saatleri, kablolar ve kilitler çalındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde inşaat halindeki 7 katlı binaya giren hırsızlar, su saatlerinden kapı kilitlerine birçok eşyayı çaldı.

Aydın'da yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.

Nazilli'ye bağlı Yeşil Mahalle Kanalyolu bölgesindeki 7 katlı bir apartmandan hırsızlık yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri çalışma başlattı.

ASANSÖR MOTORUNDAN SU SAATLERİNE HER ŞEYİ ALDILAR

Ekipler, yapım aşamasında olan apartmandaki incelemede, asansör motoru ile 42 dairenin su saatleri, elektrik kabloları ve kapı kilitlerinin çalındığını tespit etti.

KAMYONETE YÜKLEYİP KAÇTILAR

Ayrıca, hırsızlık olayına karışan kişilerin, bölgeden kamyonetle kaçtığı belirlendi.

Polis ekiplerinin, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.