Aydın'da inşaat kavgası: 5 kişi yaralandı Aydın'da inşaat işçileri daha önce birlikte çalıştıkları patronlarına saldırdı. Sopaların konuştuğu kavgada, 1!i ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 6 kişinin de gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Türkmen Mahallesi’nde bulunan bir inşaatta kavga çıktı.

Saat 16.00 sularında gerçekleşen olayda kalıp ustası olduğu öğrenilen İ.O'nun, daha önceden iş verdiği duvarcı ustaları ile arasında alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

8 kişilik grup ile inşaata gelen işçiler, patronlardan alacaklarını istedi ancak bir sonuca ulaşamadı.

Aralarındaki sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Kalıp ustası İ.O.’nun da inşaatta çalışan arkadaşları kavgaya dahil oldu.

Polis müdahale etti: 6 gözaltı

Taşlarla, sopalarla hatta çevrede bulunan saksılarla birbirine giren şahıslar, polisin gelmesiyle kaçmaya başladı.

Olaya müdahale eden Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler, kaçan zanlıları bir bir yakaladı.

Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan İ.O., Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanan 4 kişi de ayakta tedavi edildi. Olayla ilgili 6 kişinin de gözaltına alındığı öğrenilirken, soruşturma devam ediyor.